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В Гродно умер тренер четырехкратной олимпийской чемпионки Ольги Корбут

В Белоруссии умер тренер по спортивной гимнастике Ренальд Кныш, тренировавший многих успешных спортсменок СССР. Сообщение об этом размещено на сайте Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР), а также на сайте Белорусской ассоциации гимнастики. Обе спортивные организации выразили свои соболезнования родным и близким Кныша.

«За время своей тренерской деятельности Ренальд Иванович Кныш подготовил, чемпионку СССР Тамару Алексееву, двух олимпийских чемпионок Елену Волчецкую и Ольгу Корбут», — говорится к сообщении ФСГР.

Ренальд Кныш с 1953 года работал тренером по спортивной гимнастике в детской спортивной школе №3 в Гродно. Его воспитанница Ольга Корбут выиграла три золота на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене и еще одну золотую медаль на Олимпийских играх 1976 года в Монреале.

«За время своей работы тренером, он изобрел около 30 новых элементов в спортивной гимнастике, за что был удостоен почетного звания «Заслуженный тренер СССР» в 1964 году», — отмечает ФСГР.

Теги: Белоруссия, спортивная гимнастика
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