В Москве произошел пожар на территории строящегося ЖК «Зиларт»

В Москве загорелась новостройка на территории ЖК «Зиларт», сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

Сообщение о возгорании по адресу ул. Автозаводская, 23, корпус 1, поступило в 11:38 мск. Загорелся битум на уровне пятого этажа строящегося здания. «Благодаря оперативному прибытию и слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений в 11 часов 56 минут пожар был ликвидирован», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе застройщика «Группы ЛСР» заявили, что 19 апреля произошло возгорание кровельных материалов на строительной площадке ЖК «Зиларт». «Рабочие сразу были эвакуированы. На объект оперативно прибыли четыре расчета пожарных. Риска для жизни людей не было. На данный момент пожар ликвидирован», — уточнил собеседник. Отмечается, что жертв и пострадавших нет. Площадь возгорания гидроизоляции кровли — 80 кв. м.

В call-центре ЛСР на вопрос РБК о возгорании на территории ЖК «Зиларт» заявили, что точной информации нет. «Возгорание было, но было не в доме, а на территории», — отметили в call-центре.

В октябре 2018 года на территории бывшего завода ЗИЛ произошел пожар. В здании, находящемся на реконструкции, загорелись металлические конструкции. Площадь возгорания составила 15 кв. м, пожар потушили спустя 20 минут. О пострадавших не сообщалось. В пресс-службе «Группы ЛСР» уточнили, что возгорание произошло за пределами строящегося ЖК «Зиларт».