ОАК опровергла данные о предложении Китая разделить продажи лайнера CR929

Китай не предлагал России разделить продажи по совместному проекту широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929, говорится в сообщении Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), поступившем в РБК.

«Китай не предлагал России разделить продажи по программе CR929. ОАК и СОМАС не планируют проведения переговоров по этому вопросу», — говорится в сообщении. Как пояснили в ОАК, продажи борта являются одной из основных функций совместного предприятия CRAIC.

В российской корпорации добавили, что не рассматривают вариант отказа от паритетного партнерства и разделения расходов.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к ОАК, писали, что китайская COMAC предложила ОАК разделить продажи CR929. По их словам, Китай хочет продавать самолет на своем рынке, а России предлагает продавать самолет у себя и на мировом рынке.