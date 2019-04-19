В Японии выписали из больницы родившегося весом 258 г младенца

В Японии выписали из больницы младенца, который родился весом 258 г, сообщает Mainichi со ссылкой на больницу префектуры Нагано.

Мальчик родился в октябре прошлого года. Как уточняет NHK, из-за гипертонии во время беременности матери сделали кесарево сечение на 24-й неделе. После этого младенца поместили в инкубатор. «Были трудности в его выхаживании, потому что сразу после его рождения его кровеносные сосуды были слишком тонкими, чтобы вводить лекарства внутривенно», — сообщил врач.

На момент выписки вес мальчика составил 3,37 кг. Врачи подчеркивают, что в Японии уровень выживаемости новорожденных с весом менее 1 кг составляет 90%, однако выхаживать детей с весом менее 300 г, особенно мальчиков, особенно сложно.

Мальчик побил рекорд предыдущего самого маленького младенца, также родившегося в Японии. Он появился на свет в августе 2018 года. При рождении он весил 268 г.