Японские врачи смогли спасти новорожденного весом 268 г

Мальчик, родившийся в Японии с рекордно низким весом 268 г, выписан из больницы в Токио. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Это самый маленький в истории появившийся на свет и выживший младенец. Медикам из токийского университета Кэйо удалось выходить малыша.

Мальчик родился в августе. Во время беременности матери он перестал набирать вес. Ребенок находился в отделении интенсивной терапии несколько месяцев, пока не набрал 3,2 кг. Сейчас здоровью ребенка ничего не угрожает.

Предыдущий рекорд по самому низкому весу среди новорожденных мальчиков (274 г) зафиксирован в 2009 году в Германии. Самая маленькая девочка (252 г) родилась также в Германии в 2015 году.