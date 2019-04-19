В Канске загорелась крыша пятиэтажного жилого дома

Пожар произошел в пятиэтажном жилом доме в городе Канск Красноярского края. В тушении пожара задействовано пожара 34 человека и 9 единиц техники, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

Спасатели получили информацию о возгорании в 07:52 по местному времени (03:52 мск).

Как уточняет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства, возгорание произошло в жилом доме по адресу: 2-й Северный микрорайон, дом 18. В результате пожара загорелась кровля здания. Площадь возгорания достигла 1920 квадратных метров. В настоящее время проводится эвакуация жильцов дома.

Отмечается, что угрозы распространения огня на соседние строения и квартиры нет. В ведомстве сообщили, что пожару присвоен второй ранг.