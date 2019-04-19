Глава Минкомсвязи назвал самый популярный запрос на портале госуслуг

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 63,94 +0,05 EUR Бирж. 71,91 +0,09 Brent 71,96 +0,22% USD Нал. 64,43 63,60 EUR Нал. 72,47 71,61 USD ЦБ 64,07 +0,12 EUR ЦБ 72,24 -0,12 EUR/USD 1,1244 +0,0013 BTC/USD Бирж. 5 275,50 -35,30 IMOEX 2 564,96 +0,16% RTSI 1 263,68 +0,11% DJIA 26 559,54 +0,42% Nasdaq 7 998,06 +0,02%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
QUALCOMM $100 (+25,41%) прогноз Barclays Capital к 16.04.20 Купить
Юнипро ₽2,88 (+7,87%) прогноз Ренессанс Капитал к 19.03.20 Купить
BRENT $74 (+3,06%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
CVS Health $92 (+75,87%) прогноз Morgan Stanley к 21.02.20 Купить
Мостотрест ₽120 (+21,64%) прогноз Фридом Финанс к 01.01.20 Купить
QUALCOMM $100 (+25,41%) прогноз Barclays Capital к 16.04.20 Купить
Юнипро ₽2,88 (+7,87%) прогноз Ренессанс Капитал к 19.03.20 Купить
BRENT $74 (+3,06%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
CVS Health $92 (+75,87%) прогноз Morgan Stanley к 21.02.20 Купить
Мостотрест ₽120 (+21,64%) прогноз Фридом Финанс к 01.01.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 19 апреля
USD ЦБ: 64,07 (+0,12) Quote, 18 апр, 14:02
Курс евро на 19 апреля
EUR ЦБ: 72,24 (-0,12) Quote, 18 апр, 14:02
Reuters сообщил о роли «Роснефти» в продаже венесуэльской нефти Экономика, 10:43 Эволюция рекламы: какие технологии вы еще точно не используете в бизнесе РБК и МегаФон, 10:40 В Якутии восемь школьников госпитализировали после отравления Общество, 10:39 В Канске потушили пожар на крыше пятиэтажки Общество, 10:33 Прилетевший из Прибалтики неопознанный самолет вынудили сесть под Псковом Общество, 10:30 Взлетная полоса: тест-драйв Citroen C5 Aircross Авто, 10:11 Как устроен уличный бизнес на «колесах»: все про фудтраки и автолавки РБК и ГАЗ, 10:10 Минстрой доработал допускающий создание частных кладбищ законопроект Общество, 10:09 Bitcoin больше 100 дней не обновлял ценовой минимум Крипто, 10:03 Пиво для Instagram: как продать пенное адептам соцсетей и ЗОЖ — Bloomberg Pro, 09:59 HBO выступил против использования Трампом фраз из «Игры престолов» Общество, 09:54 Если не с кем поиграть в футбол: где найти свою команду РБК и Футболер, 09:39 Глава Минкомсвязи назвал самый популярный запрос на портале госуслуг Общество, 09:30 Миллиардеры по Bloomberg: 7 фактов о братьях-разработчиках из Вологды Бизнес, 09:29
Общество ,  
0 
Глава Минкомсвязи назвал самый популярный запрос на портале госуслуг

Россияне на портале госуслуг чаще всего запрашивают информацию о состоянии лицевого счета в Пенсионном фонде, написал в колонке для «РИА Новости» министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков.

По его словам, за прошлый год поступило более 16 млн запросов о состоянии лицевого счета в ПФР. На втором месте оказалась услуга регистрации транспорта, которой воспользовались 9,2 млн человек. Водительское удостоверение на портале госуслуг поменяли 5,6 млн человек, оформили загранпаспорт — 4 млн. Также Носков добавил, что 1,7 млн раз граждане выбирали участок для голосования на выборах президента.

Общество
Россияне назвали самые востребованные цифровые госуслуги

В конце августа 2018 года правительство России разрешило использовать простую электронную подпись для оформления заявок на оказание госуслуг в электронной форме. При этом возможность ее использования предоставляется, если личность подтверждена на приеме при выдаче ключа простой электронной подписи. Ранее граждане могли отправлять заявки на предоставлении услуг в электронном виде только при наличии усиленной электронной подписи, которая выдается на USB-носителе за плату.

Теги: Госуслуги, Минкомсвязи, Пенсионный фонд
Материалы по теме
В России разрешили использовать простую электронную подпись для госуслуг
Общество
В ГИБДД назвали сроки перехода на электронные водительские удостоверения
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter