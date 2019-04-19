Глава Минкомсвязи назвал самый популярный запрос на портале госуслуг

Россияне на портале госуслуг чаще всего запрашивают информацию о состоянии лицевого счета в Пенсионном фонде, написал в колонке для «РИА Новости» министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков.

По его словам, за прошлый год поступило более 16 млн запросов о состоянии лицевого счета в ПФР. На втором месте оказалась услуга регистрации транспорта, которой воспользовались 9,2 млн человек. Водительское удостоверение на портале госуслуг поменяли 5,6 млн человек, оформили загранпаспорт — 4 млн. Также Носков добавил, что 1,7 млн раз граждане выбирали участок для голосования на выборах президента.

В конце августа 2018 года правительство России разрешило использовать простую электронную подпись для оформления заявок на оказание госуслуг в электронной форме. При этом возможность ее использования предоставляется, если личность подтверждена на приеме при выдаче ключа простой электронной подписи. Ранее граждане могли отправлять заявки на предоставлении услуг в электронном виде только при наличии усиленной электронной подписи, которая выдается на USB-носителе за плату.