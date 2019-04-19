В Приморье завели дело после избиения подростка и угрозы пистолетом

В Приморье завели дело после избиения подростка и угрозы пистолетом

Полиция Владивостока завела дело после драки подростков, один из участников которой угрожал похожим на пистолет предметом, сообщается на сайте УМВД по Приморскому краю.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни). В ходе проверки полиция установила, что драка с участием несовершеннолетних произошла на почве личных неприязненных отношений. В результате произошедшего пострадал 17-летний школьник.

Все участники конфликта установлены, с подростками и их родителями произведена профилактическая работа.

Следственный комитет начал проверку сообщений о том, что группа подростков избила сверстника и, угрожая похожим на пистолет предметом, заставила его встать на колени. Как передавало «Восток-Медиа», в социальных сетях появилось видео, на котором подростки избивают школьника, а один из них угрожает ему пистолетом.