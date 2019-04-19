В Раде заявили о планах Порошенко стать премьер-министром Украины

Депутат Верховной рады Украины Антон Геращенко заявил, что у действующего президента страны Петра Порошенко есть план занять пост премье-министра. Об этом он сказал в интервью «Новому времени».

По словам депутата, Порошенко является «главным интересантом» досрочных выборов в парламент, потому что хочет «сохранить те проценты голосов», которые получит на президентских выборах. «Дело в том, что Петр Порошенко, понимая, что он уже проиграл президентские выборы, наметил себе новый план — он хочет быть премьер-министром Украины», — заявил Геращенко.

В конце марта «Украинская правда» со ссылкой на источники в окружении Порошенко писала, что в случае проигрыша на выборах его президентская кампания «автоматически перейдет» в парламентскую. Еще одним вариантом, по словам источников, является проведение в Раду большого числа депутатов-мажоритарщиков.

Первый тур президентских выборов на Украине состоялся 31 марта. По его итогам, шоумен Владимир Зеленский набрал более 30% голосов, Порошенко — 15,95%. Второй тур пройдет 21 апреля.