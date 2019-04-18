Госстат отчитался о сокращении численности населения Украины в 2019 году

Госстат отчитался о сокращении численности населения Украины в 2019 году

В период с января по февраль численность населения Украины сократилась более чем на 50 тыс. человек. По оценке на 1 марта, в стране проживали 42 млн 101 тыс. человек, сообщает Государственная служба статистики (Госстат).

«В течение января—февраля 2019 года численность населения уменьшилась на 51,6 тыс. человек», — говорится в отчете по демографической ситуации.

В Госстате подчеркнули, что число умерших существенно превышает число новорожденных — на 100 умерших приходится появление на свет 47 человек.

В феврале Госстат сообщал, что за 2018 год численность населения Украины сократилась на 233,2 тыс. человек. При этом в ведомстве отметили, что темпы сокращения населения в минувшем году опередили показатели 2017 года (минус 198,1 тыс. человек).