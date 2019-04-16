В подмосковном лесу нашли пристегнутый к дереву скелет пропавшего мужчины

В лесу в Шатурском районе Подмосковья нашли скелетированное тело мужчины, который умер около года назад, сообщается на сайте главного следственного управления СК по региону.

По данным следователей, мужчина числился в федеральном розыске как пропавший без вести. «Предварительно установлено, что погибший состоял в сообществе, которое практиковало выживание в экстремальных условиях», — говорится в сообщении. Следователи начали проверку. Для установления точной причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза.

По данным источника «360» в правоохранительных органах, труп 32-летнего мужчины был привязан к дереву. Как передает телеканал, его руки были соединены сзади наручниками, к которым прикрепили металлическую цепь. Также на месте преступления нашли видеокамеру, указал источник.

В ноябре 2018 года на западе Москвы во время работ по замене труб нашли скелеты четырех человек. Смерть этих людей наступила около семи лет назад.