В Челябинске загорелась пристройка бизнес-центра

В Челябинске загорелась двухэтажная пристройка к бизнес-центру «Аврора», сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, возгорание произошло в офисных помещениях на втором этаже, проведена эвакуация. Газодымовая служба проверяет бизнес-центр с первого этажа по девятый.

В 17:44 по местному времени (15:44 мск) пожар был локализован на площади 310 кв. м. О пострадавших не сообщается.

8 апреля на площадке в Челябинске, где строится высотный конгресс-центр к международным саммитам, произошел пожар. Загорелся утеплитель, площадь пожара составила 100 кв. м. В результате произошедшего никто не пострадал.