Пожар произошел на стройке объекта для саммита БРИКС в Челябинске

Пожар произошел на стройке объекта для саммита БРИКС в Челябинске

По данным МЧС, площадь пожара составляет 100 кв. м, причина — возгорание утеплителя. Его тушением занимаются пожарные

Фото: Юлия Козлова / VK

На площадке в Челябинске, где к международным саммитам БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) строится высотный конгресс-центр, произошел пожар, загорелся утеплитель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС по региону.

Площадь возгорания составила 100 кв. м. Его тушат четыре единицы техники. Пострадавших и погибших в результате случившегося нет, как и угрозы распространения огня.

Издание «Комсомольская правда — Челябинск» со ссылкой на работника стройки указывает, что рабочие проводили сварку неподалеку от пачек утеплителя. «Случайная искра, и вот вся упаковка уже начала тлеть», — рассказал собеседник.

Местный портал 74.ru опубликовал видео пожара. На кадрах видно, как густые облака черного дыма поднимаются вверх со стройки.

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Саммиты БРИКС и ШОС пройдут в Челябинске в 2020 году. Специально для этих событий строится 170-метровый общественно-деловой центр на берегу реки Миасс. Объект рассматривается организаторами в качестве площадки для культурных мероприятий, самих сессий БРИКС и ШОС в нем проводиться не будет. Стоимость строительства конгресс-холла оценивается в 20 млрд руб., а вся сумма вложений на подготовку к саммитам — 40–50 млрд руб.​