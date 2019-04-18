Астраханским депутатам запретили распространять спам и пропаганду в Сети

Дума Астраханской области внесла поправки в кодекс депутатской этики, в рамках которых была добавлена глава о правилах поведения депутатов в интернете. Об этом РБК сообщили в пресс-службе председателя Думы Игоря Мартынова.

«Мы приняли постановление о внесении поправок в правила депутатской этики. Эти правила действовали и ранее, но сегодня появилась новая глава, посвященная интернету», — сообщили РБК в пресс-службе.

В тексте пояснительной записки к проекту постановления «О правилах депутатской этики» (имеется в распоряжении РБК) говорится, что изменения необходимы в виду того, что «за последнее десятилетие существенно изменилась публичная деятельность» депутатов Думы Астраханской области. «Появились новые формы взаимодействия с обществом, например, посредством информационно-телекоммуникационной сети интернет, а также законодательно введены нормы обязательного участия депутатов в заседаниях Думы и ее органов», — отмечается в пояснительной записке.

Поправки в кодекс гласят, что выступления депутатов должны быть корректными и взвешенными. В случае если в публичных выступлениях и заявлениях депутата содержатся высказывания, унижающие честь и достоинство граждан, то депутат обязан публично признать некорректность или недостоверность своих высказываний.