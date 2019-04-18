В Новосибирской области возбудили дело из-за травли ребенка с ВИЧ

В Новосибирской области возбудили уголовное дело из-за нарушения прав ребенка с ВИЧ в городе Искитим. Об этом сообщается на сайте областного следственного управления СКР.

По информации следствия, в июле 2018 года неустановленное лицо незаконно сообщило знакомым приемных родителей семилетнего мальчика, что у ребенка ВИЧ-инфекция. Следователи устанавливают личность подозреваемого.

Как ранее в апреле писал NGS.ru, многодетная приемная семья из Искитима взяла ребенка из Тогучинского детдома, после чего обнаружила, что у него ВИЧ. Когда в городе у знали о диагнозе ребенка, его стали травить. Мальчика отказывались принимать в школу, а его матери поступали звонки с угрозами.

По данным Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Роспотребнадзора, число живущих в России ВИЧ-инфицированных превысило к концу 2018 года 1 миллион человек.