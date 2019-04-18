В Воронежской области под грузовым вагоном нашли подозрительный предмет

В Воронежской области на железнодорожной станции Лиски под грузовым вагоном поезда нашли подозрительный предмет, его передали региональному УФСБ для дальнейшего изучения, сообщает ТАСС со ссылкой на транспортного прокурора региона Сергея Федина.

По его словам, 17 апреля поступили два сообщения от начальника стрелковой команды и диспетчера. «На станции Лиски под седьмым грузовым вагоном от головы поезда — станция формирования Лихая — обнаружен посторонний предмет — бутылка с дощечкой, привязанная скотчем», — рассказал он. На место выезжала следственно-оперативная группа УФСБ и взрывотехники.

По словам представителя станции Лиски, мастер сообщил об обнаружении постороннего подозрительного предмета размером 10 на 50 см. Грузовой поезд следовал с Северо-Кавказской на Московскую дорогу.

РИА «Воронеж» со ссылкой на директора «Системы-112» по региону Александра Корнеенко передает, что рабочие нашли в колесной паре поезда подозрительную коробку, ее содержимое неизвестно. Источник агентства отметил, что на место приехали сотрудники спецслужб, которые обезвредили взрывное устройство. Он добавил, что рядом была обнаружена бутылка с горючим. ​

Поезд следовал из Ростовской области в Ревякино Костромской области.