«Ростех» уволил гендиректора челябинской «Турбины» после обысков

Госкорпорация «Ростех» прекратила трудовой договор с генеральным директором челябинского предприятия АО СКБ «Турбина» Алексеем Адаевым. Соответствующее решение утвердил совет директоров предприятия, сообщили РБК в пресс-службе «Ростеха».

Временным генеральным директором АО СКБ «Турбина» с 19 апреля стал Андрей Панкратов, заместитель генерального директора по безопасности и режиму предприятия. Новый гендиректор предприятия будет избран на общем собрании акционеров.

Накануне РБК сообщал, что сотрудники правоохранительных органов проводят следственные мероприятия в СКБ «Турбина». Следственные мероприятия были организованы по запросу службы безопасности «Ростеха», которая провела внутреннее расследование и выявила нарушения.

По данным «РИА Новости», обыски были связаны с делом о хищении более 300 млн руб., которые компания получила в рамках гособоронзаказа.