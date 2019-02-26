Минобороны сообщило о слежке за вошедшим в Балтийское море эсминцем США

Минобороны сообщило о слежке за вошедшим в Балтийское море эсминцем США

Эсминец ВМС США зашел в акваторию днем во вторник. Чуть менее трех лет назад Москва обвинила этот же корабль в опасном сближении с «Ярославом Мудрым» в Средиземном море

Эсминец ВМС США Gravely (Фото: Corey Barker / Reuters)

Во вторник, 26 февраля, в акваторию Балтийского моря вошел эсминец ВМС США Gravely. Это произошло около 14:00 по Москве.

Силы Балтийского флота непрерывно следят за этим кораблем, говорится в сообщении Национального центра управления обороной России. Другие детали не приводятся.

По данным ВМС США, Gravely — эскадренный миноносец типа Arleigh Burke, который введен в эксплуатацию в 2010 году. Он назван в честь вице-адмирала Сэмюэля Ли Грейвли-младшего, первого афроамериканца, командовавшего военным кораблем.

Сейчас это головной корабль военно-морской группы быстрого реагирования НАТО (состоит из эсминцев и фрегатов).

Летом 2016 года в Москве заявили, что Gravely в Средиземном море совершил опасное сближение с российским сторожевым кораблем «Ярослав Мудрый». Дистанция между кораблями составляла 60–70 м, настаивали в Минобороны.