Минобороны сообщило о слежке за вошедшим в Балтийское море эсминцем США

Во вторник, 26 февраля, в акваторию Балтийского моря вошел эсминец ВМС США Gravely. Это произошло около 14:00 по Москве.
Силы Балтийского флота непрерывно следят за этим кораблем, говорится в сообщении Национального центра управления обороной России. Другие детали не приводятся.
По данным ВМС США, Gravely — эскадренный миноносец типа Arleigh Burke, который введен в эксплуатацию в 2010 году. Он назван в честь вице-адмирала Сэмюэля Ли Грейвли-младшего, первого афроамериканца, командовавшего военным кораблем.
Сейчас это головной корабль военно-морской группы быстрого реагирования НАТО (состоит из эсминцев и фрегатов).
Летом 2016 года в Москве заявили, что Gravely в Средиземном море совершил опасное сближение с российским сторожевым кораблем «Ярослав Мудрый». Дистанция между кораблями составляла 60–70 м, настаивали в Минобороны.