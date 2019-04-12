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При взрыве на рынке в Пакистане погибли 16 человек

В городе Кветта на западе Пакистана на рынке произошел взрыв, сообщает Geo TV со ссылкой на местные власти.

Самодельное взрывное устройство, спрятанное среди овощей, сработало около 7:00 (5:00 мск). Погибли 16 человек, 30 пострадали. В результате взрыва также повреждены близлежащие дома. Район ЧП оцеплен силами безопасности. Пока ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан выразил соболезнования близким погибших.

В ноябре 2018 года 25 человек погибли и 35 получили ранения при взрыве на рынке в городе Хангу в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва.

Теги: Пакистан, взрыв
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