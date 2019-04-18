Технологии и медиа , 05:12
0
Американский астронавт установит рекорд пребывания в космосе для женщин
Американский астронавт Кристина Кох, миссия которой на Международной космической станции началась 14 марта, пробудет там до февраля 2020 года, сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Таким образом, Кох установит новый рекорд по продолжительности беспрерывного пребывания на орбите среди женщин — 328 суток.
Предыдущий рекорд принадлежит астронавту Пегги Уилсон, которая в 2016-2017 годах провела на МКС 288 суток.
«Один месяц позади, осталось еще десять», — написала Кох в своем Twitter.
Кох вместе с астронавтом NASA Ником Хейгом и российским космонавтом Алексеем Овчининым отправились к МКС с космодрома Байконур на пилотируемом корабле «Союз МС-12».