СМИ заметили возможную подготовку КНДР к запуску ракеты

Деятельность на объекте вблизи Пхеньяна указывает на возможную подготовку к запуску ракеты, сообщает американское National Public Radio со ссылкой на экспертов, изучивших спутниковые снимки компании DigitalGlobe

Фото: Lee Jin-man / AP

Спутниковые снимки американской компании DigitalGlobe объекта вблизи Пхеньяна позволяют предположить, что Северная Корея готовится к запуску ракеты, возможно, космической в ближайшем будущем. Об этом сообщает National Public Radio (NPR), в распоряжении которого оказались данные снимки.

Снимки были сделаны 22 февраля, на них изображен объект, известный как Sanumdong, на котором Северная Корея собрала некоторые из своих межконтинентальных баллистических ракет и ракет для запуска спутников, утверждает NPR. На кадрах видны легковые и грузовые автомобили, припаркованные рядом с объектом. Также видны железнодорожные вагоны, рядом с которыми установлены два крана.

«Когда вы соберете все это воедино, это действительно похоже на то, что северокорейцы находятся в процессе сборки ракеты», — приводит радиостанция слова эксперта Джеффри Льюиса из Миддлберийского института международных исследований в Монтерее, который изучал данные снимки.

Публикация снимков происходит на фоне недавно прошедшего саммита президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном, который завершился досрочно и без видимых результатов. Трамп прервал переговоры со своим северокорейским коллегой и покинул встречу досрочно. По ее окончанию было объявлено, что лидеры не договорились по вопросам дальнейшей денуклеаризации Корейского полуострова. Стороны лишь условились продолжать переговоры, однако никаких дат следующих раундов названо не было.