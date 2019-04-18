Посольство сообщило об отсутствии россиян среди жертв ДТП на Мадейре

По предварительной информации, полученной от местных властей, россиян нет среди погибших в аварии с автобусом на Мадейре. Об этом РБК сообщили в пресс-службе посольства России в Португалии.

Диппредставительство подчеркнуло, что эта информация не окончательная, она уточняется. Всего, по данным посольства, на данный момент известно о 28 жертвах.

Авария произошла около 18:30 по местному времени (20:30 мск) в юго-восточном муниципалитете Санта-Круш. На крутом повороте автобус потерял управление, съехал с дороги, перевернулся и упал на крышу жилого дома. Причины аварии уточняются, в качестве одной из версий называют отказ тормозов.

По данным СМИ, всего в автобусе было 55 человек. По предварительной информации, погибшие — 11 мужчин и 17 женщин — туристы из Германии. Среди пострадавших — водитель и местный гид, точное число раненых пока не сообщалось.



