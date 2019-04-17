Появилось видео с места аварии с туристическим автобусом на Мадейре

Появилось видео с места аварии с туристическим автобусом на Мадейре

Телеканал RTR Madeira опубликовал в своем Facebook видео с места аварии с туристическим автобусом на острове Майдера, жертвами которой стали 28 человек.

На кадрах видны сотрудники полиции, машины пожарных и экстренных служб.

Видео: rtpmadeira / Facebook

ДТП произошло вечером 17 апреля в юго-восточном муниципалитете Санта-Круш. По предварительным данным СМИ, на крутом повороте над склоном у автобуса отказали тормоза. Автобус потерял управление, вылетел с дороги, перевернулся и упал на один из домов.