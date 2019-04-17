Умер корреспондент «Первого канала» Илья Костин

Корреспондент «Первого канала» Илья Костин умер в возрасте 39 лет. Об этом говорится в сообщении на сайте телеканала.

«Он одинаково профессионально работал в горячих точках, на официальных мероприятиях. Многое знал об искусстве. Радовался жизни и не замкнулся в себе, когда его настигла тяжелая болезнь. Та, на борьбу с которой уходят все силы, но часто бывает, что она все равно сильнее», — говорится в сообщении.

О каком заболевании идет речь — не уточняется.

Костин окончил Владикавказское училище искусств им. В.А.Гергиева и факультет журналистики Северо-Осетинского госуниверситета

В 2000–2002 годах работал собственным корреспондентом телекомпании НТВ по Северному Кавказу. На «Первый канал» пришел в 2003 году.​