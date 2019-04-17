Москва заинтересовалась данными об «отравленных» в Солсбери детях и утках

Посольство России в Великобритании попросило британский МИД прокомментировать статью ​The New York Times о фотографиях пострадавших от «Новичка» детей и погибших уток в Солсбери. Об этом сообщается на сайте посольства.

«Поскольку в статье упоминается, что фотографии были переданы США британским правительством, посольство направляет официальный запрос в МИД Великобритании с просьбой подтвердить или опровергнуть данные сведения», — говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что узнали о существовании снимков из опубликованной в газете статьи. Пресс-секретарь подчеркнул, что британские власти и СМИ сообщали, что после отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии медики проверяли некоторых граждан, в том числе детей, в качестве меры предосторожности.

При этом в посольстве добавили, что у них не выявили следы отравления, а также ни разу не упоминалось о гибели уток. Пресс-секретарь отметил, что, если бы это было правдой, то ситуация давно стала бы известна широкой общественности.

Ранее New York Times выпустила материал о директоре ЦРУ Джине Хаспел. По данным издания, после инцидента в Солсбери президент США Дональд Трамп выступал против высылки российских дипломатов, однако Хаспел его переубедила. NYT сообщила, что директор ЦРУ показала ему фотографии пострадавших детей и мертвых птиц.