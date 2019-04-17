NYT узнала об изначальном нежелании Трампа давать ход «делу Скрипалей»

Президент США Дональд Трамп изначально спокойно отнесся к отравлению в Лондоне Сергея Скрипаля и его дочери. В итоге его смогла переубедить будущая глава ЦРУ Джина Хэспел

Фото: Andrew Harnik / AP

Газета New York Times в материале о Хэспел указала, что после инцидента в Солсбери, где были госпитализированы экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, Трамп выступал против решительных мер в отношении России. Утверждается, что президент даже «симпатизировал идее наказывать предателей» и считал отравление обычной частью шпионских игр.

Изменить его мнение смогла Хэспел, которая на тот момент была заместителем директора ЦРУ. Она настояла на том, чтобы США проявили солидарность с Великобританией и выслали 60 российских дипломатов. При этом она сделала акцент на том, что Скрипаль и его дочь не были единственными пострадавшими. В качестве доказательства Хэспел продемонстрировала фотографии детей, которые пострадали от «Новичка», а также кадры мертвых птиц, ставших случайными жертвами.

В результате Трамп долго разглядывал фотографии, а под конец совещания согласился с необходимостью выслать сотрудников российского посольства.

В апреле прошлого года Washington Post сообщала, что Трамп без энтузиазма воспринял идею высылки российских дипломатов, однако согласился на этот шаг с условием, что европейские союзники сделают то же самое. После этого он был очень недоволен тем, Франция и Германия выслали лишь по четыре дипломата, а Соединенные Штаты выслали больше сотрудников российского посольства, чем любая другая страна.

Членов своей администрации Трамп обвинил в том, что они намеренно ввели его в заблуждение. Выражая свои эмоции, Трамп не стеснялся в выражениях. «Он очень сильно ругался, было много ругани», — цитировала Washington Post одного из чиновников.

США 26 марта объявили о решении выслать 60 российских дипломатов, в том числе 12 сотрудников российского представительства при штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Этот шаг был сделан Вашингтоном в знак солидарности с позицией Лондона по «делу Скрипаля». Всего о высылке российских дипломатов объявили около 30 стран, в том числе большая часть стран — членов ЕС, а также Украина, Грузия, Албания и Норвегия. Свои рабочие места были вынуждены покинуть более 100 российских дипломатов.