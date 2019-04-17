В центре Бакулева объяснили связь учащенного пульса со скорой смертью

Учащенное сердцебиение у мужчин может быть признаком преждевременной смерти, заявил РБК​ заместитель директора по научной работе НМИЦ ССХ им. Бакулева​ Юрий Бузиашвили.

Речь идет об исследовании шведских ученых, которые выяснили, что сердцебиение у мужчин, равное 75 ударам в минуту, в два раза увеличивает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и других причин.

«Действительно, есть ряд исследований о том, что люди, у которых сердечные сокращения выше 70 [ударов в минуту], могут оказаться в зоне риска, могут получить осложнения. 75–80 ударов — это уже тахикардия, маленькое повышение частоты сердечных сокращений», — пояснил Бузиашвили и добавил, что вывод шведских ученых может оказаться верным.