Синоптики пообещали теплое лето в России

Температура в России летом 2019 года будет находиться около или выше нормы, синоптики не ожидают холодного лета, сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Прогноз на лето был представлен еще в 20-х числах марта, он немного корректировался, но на нем видно, что лето на большей части России ожидается теплое. Температура около или выше нормы», — заявил он.

Как отмечает ТАСС, синоптик также рассказал о погоде в европейской части России в конце апреля. По его словам, можно ожидать засушливого конца месяца: «В апреле в Москве пока выпало около 20% осадков, это очень мало».

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк сообщила РБК о погоде на конец текущей недели. В пятницу, согласно прогнозам, температура поднимется до 9–14 градусов тепла, к воскресенью — до 16 градусов выше нуля.