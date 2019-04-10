В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП

Депутаты Госдумы и член Совета Федерации Сергей Аренин внесли в нижнюю палату законопроект об ужесточении наказания за ДТП, случившиеся по вине нетрезвых водителей. Это следует из электронной базы данных Госдумы.

Поправки вносятся в Уголовный кодекс. Законопроект предусматривает наказание сроком от трех до семи лет лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью (сейчас до четырех лет) и от пяти до 12 лет в случае гибели человека (сейчас от двух до семи лет).

Если в результате аварии по вине пьяного водителя погибли более двух человек, то срок лишения свободы — от восьми до 15 лет (сейчас от четырех до девяти лет).

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что предложение ужесточить уголовную ответственность за «пьяные» ДТП поддержали Верховный суд и правительство России.