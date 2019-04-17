Ученые объяснили произошедшее 252 млн лет назад пермское вымирание

Ученые из США и Китая пришли к выводу, что массовое пермское вымирание, произошедшее почти 252 млн лет назад, было связано с вулканической активностью. Соответствующая статья опубликована в журнале Nature Communications.

Ученые отслеживали вулканизм по содержанию ртути, которая была выброшена на поверхность вместе с лавой. Отмечается, что извержения происходили ​на территории современной Сибири, в районе так называемых Сибирских траппов.

Ученые проанализировали концентрацию ртути в 391 образце пород.

Пермское вымирание привело к исчезновению 96% всех морских видов и 73% наземных видов позвоночных.

​Общепринятого объяснения причин пермского вымирания пока нет, ученые рассматривают ряд причин, в том числе столкновение Земли с астероидом, изменение океанических течений, внезапный выброс метана со дна моря и другие.