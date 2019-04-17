Ассанжа удостоили премии Евросоюза за свободу СМИ

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж получил премию имени мальтийской журналистки Дафны Каруаны Галиции, которая вручается сотрудникам СМИ, информаторам и защитникам права на информацию. Об этом сообщается в Twitter WikiLeaks.

Премия была учреждена группой в Европарламенте — Европейскими объединенными левыми. Как уточняется на их сайте, также награду в этом году получили разоблачитель Nestle Ясмин Мотарджеми и основатель сайта Football Leaks Руи Пинту.

Как отмечает The Sydney Morning Herald, за Ассанжа награду в Европарламенте в Страсбурге получил лауреат Нобелевской премии мира 1976 года Мейрид Корриган.​

Дафна Каруана Галиция руководила расследованием о коррупции на Мальте, итогом которого стала публикация в «панамском досье» данных, уличающих премьера страны в коррупции. Галиция была убита в октябре 2017 года.

Ассанж в 2006 году создал портал WikiLeaks, где публиковались секретные сведения. Они касались в том числе расходов на войну в Афганистане, содержания заключенных в Гуантанамо, также было опубликовано «иракское досье». С 2012 года Ассанж находился в посольстве Эквадора в Лондоне. Таким образом он пытался избежать экстрадиции в Швецию, где его обвиняли в домогательствах и изнасиловании. Сам Ассанж считал, что это было лишь предлогом, чтобы затем выдать его США, где ему грозит наказание за публикацию документов Госдепа.