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Chevron $146 (+20,16%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
Costco $270 (+11,72%) прогноз UBS к 08.03.20 Купить
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Ассанжа удостоили премии Евросоюза за свободу СМИ

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж получил премию имени мальтийской журналистки Дафны Каруаны Галиции, которая вручается сотрудникам СМИ, информаторам и защитникам права на информацию. Об этом сообщается в Twitter WikiLeaks.

Премия была учреждена группой в Европарламенте — Европейскими объединенными левыми. Как уточняется на их сайте, также награду в этом году получили разоблачитель Nestle Ясмин Мотарджеми и основатель сайта Football Leaks Руи Пинту.

Как отмечает The Sydney Morning Herald, за Ассанжа награду в Европарламенте в Страсбурге получил лауреат Нобелевской премии мира 1976 года Мейрид Корриган.​

Дафна Каруана Галиция руководила расследованием о коррупции на Мальте, итогом которого стала публикация в «панамском досье» данных, уличающих премьера страны в коррупции. Галиция была убита в октябре 2017 года.

Ассанж в 2006 году создал портал WikiLeaks, где публиковались секретные сведения. Они касались в том числе расходов на войну в Афганистане, содержания заключенных в Гуантанамо, также было опубликовано «иракское досье». С 2012 года Ассанж находился в посольстве Эквадора в Лондоне. Таким образом он пытался избежать экстрадиции в Швецию, где его обвиняли в домогательствах и изнасиловании. Сам Ассанж считал, что это было лишь предлогом, чтобы затем выдать его США, где ему грозит наказание за публикацию документов Госдепа.

Он был арестован 11 апреля, после того как Эквадор лишил его убежища. Американский Минюст пояснил, что основатель WikiLeaks был задержан по запросу Вашингтона, где его обвиняют в заговоре с целью совершения компьютерного взлома.
 

Теги: Джулиан Ассанж, Европарламент, свобода СМИ, Премия
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