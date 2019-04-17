«Питтсбург Пингвинз» всухую проиграл серию «Айлендерс» в плей-офф НХЛ

«Питтсбург Пингвинз» проиграл четвертый матч серии ​команде «Нью-Йорк Айлендерс» и вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли в первом раунде. Встреча прошла на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой гостей 1:3.

Матч начался с быстрого гола хозяев площадки. На 35-й секунде гол забил Джейк Гюнцель. Однако спустя полторы минуты ньюйоркцы сравняли счет — шайбу забил Джордан Эберле. В конце первого периода «Айлендерс» вышли вперед благодаря шайбе Брока Нельсона.

Во втором периоде команды голов забить не смогли, а в конце третьего игрок «островитян» Джош Бейли отправил шайбу в пустые ворота «Питтсбурга», установив окончательный счет.​

Команда из Нью-Йорка, одержав очередную победу над «Питтсбургом», выиграла серию 4-0. Три предыдущих матча завершилась победами «Айлендерс» — 4:3 ОТ, 3:1 и 4:1. В следующем раунде плей-офф ньюйоркцы встретятся с победителем пары «Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз».