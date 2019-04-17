«Тампа» Кучерова вылетела из Кубка Стэнли в первом раунде плей-офф

«Тампа» Кучерова вылетела из Кубка Стэнли в первом раунде плей-офф

«Тампа-Бэй Лайтнинг» потерпела четвертое подряд поражение от команды «Коламбус Блю Джекетс», всухую проиграв серию первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая прошла на «Нейшнвайд-Арене», завершилась победой хозяев 7:3. Таким образом «Коламбус» одержал победу в серии 4-0.

Первый период матча закончился 2:1 в пользу «мундиров». Голами у «Коламбуса» отметились Александр Тексье и Пьер-Люк Дюбуа. При этом еще один гол хозяев арбитры отменили. В составе «молний» гол на свой счет записал Стивен Стэмкос, ему ассистировал российский нападающий Никита Кучеров.

Во втором периоде команды забили еще четыре шайбы. У хозяев голами отметились Сет Джонс и Оливер Бьеркстранд, у гостей — Седрик Пакетт и Брейден Пойнт. В третьем голе «Тампы» также поучаствовал Никита Кучеров, записав вторую голевую передачу в игре.