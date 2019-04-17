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«Тампа» Кучерова вылетела из Кубка Стэнли в первом раунде плей-офф

«Тампа-Бэй Лайтнинг» потерпела четвертое подряд поражение от команды «Коламбус Блю Джекетс», всухую проиграв серию первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая прошла на «Нейшнвайд-Арене», завершилась победой хозяев 7:3. Таким образом «Коламбус» одержал победу в серии 4-0.

Первый период матча закончился 2:1 в пользу «мундиров». Голами у «Коламбуса» отметились Александр Тексье и Пьер-Люк Дюбуа. При этом еще один гол хозяев арбитры отменили. В составе «молний» гол на свой счет записал Стивен Стэмкос, ему ассистировал российский нападающий Никита Кучеров.

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Во втором периоде команды забили еще четыре шайбы. У хозяев голами отметились Сет Джонс и Оливер Бьеркстранд, у гостей — Седрик Пакетт и Брейден Пойнт. В третьем голе «Тампы» также поучаствовал Никита Кучеров, записав вторую голевую передачу в игре.

Третья двадцатиминутка прошла в упорной борьбе, однако «Тампе» сравнять счет и спасти серию не удалось. В свою очередь «Коламбус» в конце периода отправил три шайбы в пустые ворота соперника, одна из которых оказалась на счету российского форварда Артемия Панарина.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» завершила регулярный чемпионат НХЛ на первом месте. Команда из Флориды набрала 128 очков, опередив на 21 балл занявший второе место в регулярке «Калгари Флэймз». В свою очередь «Коламбус» смог пробиться в плей-офф, заняв восьмое место в Восточной конференции.

Теги: Кубок Стэнли, хоккей, НХЛ
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