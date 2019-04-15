Пас Панарина помог «Коламбусу» третий раз обыграть «Тампу» в плей-офф НХЛ

Пас Панарина помог «Коламбусу» третий раз обыграть «Тампу» в плей-офф НХЛ

«Коламбус Блю Джекетс» на домашней площадке обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счетом 3:1 в матче плей-офф НХЛ. Благодаря этой победе команда из Огайо повела в серии 3-0.

В первом периоде команды голов не забили. Во второй двадцатиминутке «Коламбус» забил две шайбы. Авторами стали Мэтт Дюшейн и Оливер Бьеркстранд. В третьем периоде «Тампа» после гола Ондржея Палата сократила отставание в счете, однако хозяева за минуту до конца забили третий гол. Шайбу в пустые ворота отправил Кэм Аткинсон, ему ассистировал российский нападающий Артемий Панарин.

Ворота обоих коллективов защищали российские голкиперы Сергей Бобровский и Андрей Василевский. Вратарь «мундиров» отразил 30 бросков, тогда как голкипер «молний» отбил 27 бросков.

Четвертый матч серии, которая продлится до четырех побед, пройдет в Коламбусе 17 апреля. В первых двух встречах серии, которые прошли на домашнем льду «Тампы», «Коламбус» одержал победы 4:3 и 5:1.