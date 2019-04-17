В США водитель преднамеренно въехал в толпу людей после конфликта

В США водитель преднамеренно въехал в толпу людей после конфликта

В Филадельфии водитель легкового автомобиля совершил преднамеренный наезд на пешеходов, в результате ДТП пострадали шесть человек. Об этом сообщает CBS со ссылкой на полицию.

По версии правоохранительных органов, 44-летний мужчина въехал в толпу людей после бытового конфликта. Пострадавшими оказались трое мужчин и три женщины. Один из пострадавших — 37-летний мужчина получил серьезные ранения, остальные потерпевшие находятся в стабильном состоянии.

По данным телеканала, водитель также получил травмы. Его госпитализировали с повреждениями головы и лица. При этом вместе с ним в больничной палате находятся полицейские.

В настоящее время ведется расследование инцидента. Правоохранители выясняют причины произошедшего до аварии конфликта.