Детский омбудсмен попросила проверить школу в Тамбове после драки учениц

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась в Рособрнадзор с просьбой проверить одну из школ в Тамбове, где произошла массовая драка между ученицами. Об этом сообщается на сайте омбудсмена.

«Эта недопустимая ситуация говорит о том, что девочки не нашли другого способа выяснить и разобраться, что не так. А также это диагноз тому, как была, в том числе, выстроена воспитательная работа в школах», — заявила она.

Кузнецова попросила Рособрнадзор проверить состояние и реализацию воспитательной работы и воспитательных программ в этой школе.

В сообщении на сайте омбудсмена отмечается, что об инциденте в одной из тамбовских школ стало известно после публикации видеозаписи в социальных сетях, на которой была запечатлена драка школьниц.