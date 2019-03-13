В США самолет Piper рухнул на жилой дом

Двухмоторный самолет Piper PA-31 упал на жилой дом в городе Мадейра, штат Огайо. В результате произошедшего погиб по меньшей мере один человек — пилот самолета. Об этом сообщает местный телеканал News 5 Cleveland, аффилированный с ABC News.

По его данным, после падения самолет загорелся. Пожарным удалось своевременно его потушить. Находившиеся в доме люди не пострадали. При этом их число телеканал не уточнил.

Разбившийся самолет, принадлежавший компании из города Брэндон, штат Миссисипи, вылетел из аэропорта Лункен в штате Цинциннати. В компании сообщили, что на этом самолетt выполнялись полеты для фото- и видеосъемок ландшафта.

Причина падения Piper пока неизвестна. Специалисты Федерального управления гражданской авиации США (FAA) проводят расследование инцидента.