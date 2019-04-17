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Пожар в Нотр-Дам-де-Пари ,   Сделано для агрегаторов 
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Из студии «Первого канала» выгнали эксперта за слова о пожаре в Нотр-Даме

Руководителя Центра политических исследований стран Северной и Восточной Европы, доктора исторических наук Александра Сытина выгнали из студии передачи «Время покажет», где обсуждался пожар в соборе Парижской Богоматери. Фрагмент с участием эксперта «Первый канал» опубликовал на YouTube.

При обсуждении пожара в Нотр-Даме участники дискуссии затронули события в Доме профсоюзов в Одессе, где в мае 2014 года в результате пожара погибли 48 человек.

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«Но вы сравнили пожар в важнейшей культурной ценности Европы и, скажем так, ликвидацию малоценного человеческого материала в Одессе», — сказал Сытин.

Пожар в Нотр-Дам-де-Пари произошел 15 апреля. На его тушение спасатели потратили более 12 часов. В результате произошедшего обрушились шпиль и часы собора, также сгорела практически вся крыша. Кроме того, при пожаре пострадали двое полицейских и один пожарный.

Теги: Нотр-Дам, пожар, «Первый канал»
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