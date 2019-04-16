СК опубликовал видео с места обнаружения скелета в Подмосковье

Следственный комитет опубликовал в WhatsApp видео с места обнаружения мужского скелета в лесу в Шатурском районе Подмосковья.

На кадрах видны найденные следователями несколько пар наручников, замки, а также книга ​«Узлы».

Видео: СК России

Тело было обнаружено ранее 15 апреля. Следователи установили, что погибший — житель Пушкинского района 1987 года рождения, числившийся в федеральном розыске как без вести пропавший. Он умер около года назад. Как отмечает СК, по предварительным данным, погибший состоял в сообществе, которое практиковало выживание в экстремальных условиях.

По данным «360», руки скелета были соединены сзади наручниками, которые были прикованы к дереву металлической цепью.