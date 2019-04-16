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Госдума во втором чтении ужесточила наказания для уехавших с места ДТП

Госдума во втором чтении приняла законопроект, усиливающий ответственность для водителей, которые скрылись с места ДТП. Документ опубликован на сайте Госдумы.

Как указано в пояснительной записке, законопроект предполагает изменения в ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). В частности, он вводит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет или принудительные работы на срок до трех лет для водителей, скрывшихся с места ДТП, в результате которого здоровью потерпевших был причинен тяжкий вред. Если в результате аварии погиб человек, наказание может доходить до семи лет тюрьмы, если погибших два и более — до девяти лет.

Ужесточение наказания для оставивших место ДТП водителей анонсировал в октябре 2018 года премьер-министр Дмитрий Медведев. По его словам, скрывшегося водителя невозможно проверить на наличие алкоголя в крови, поэтому по действующему законодательству он по умолчанию считается трезвым, и может избежать более сурового наказания. В феврале законопроект был принят в первом чтении.

В настоящее время, согласно ч. 2 ст. 12.27 КоАП, если водитель оставляет место ДТП, то ему грозит лишение прав на срок 1-1,5 лет или административный арест на срок до 15 суток.

Теги: ДТП, Госдума, Закон
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