Жаров заявил об отставании принимаемых мер по защите персональных данных

Принимаемые меры по защите персональных данных отстают от требований сегодняшнего дня и не достигают в полной мере поставленных целей. Об этом заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров, передает корреспондент РБК.

По его словам, на данный момент персональные данные являются частью Big data, в связи с чем необходимо в ближайшее время разработать новые формы и методы регулирования «больших данных».

В России, по мнению Жарова, существует проблема соблюдения права на неприкосновенность частной жизни, которую невозможно решить без правовой регламентации обработки Big data.

Разработка регламента начнется осенью 2019 года. Ответственным за контроль обработки и доступа к персональным данным, в том числе в соцсетях, является Роскомнадзор.