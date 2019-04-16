На Храмовой горе в Иерусалиме произошел пожар

На Храмовой горе в Иерусалиме произошел пожар

Пожар произошел на Храмовой горе в Иерусалиме, возле мечети Аль-Акса. Об этом сообщает агентство WAFA. Возгорание возникло вечером 15 апреля в помещении, где находилась охрана мечети. Пожарные оперативно потушили возгорание, о пострадавших не сообщалось.

По данным Jerusalem Post, пожар начался возле места для молитв Аль-Марвани, где собираются мусульмане.

На Храмовой горе находятся христианский храм Гроба Господня, мечеть Аль-Акса и иудейская святыня Стена Плача.