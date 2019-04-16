Charlie Hebdo выпустил обложку с горящим на голове Макрона Нотр-Дамом

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo опубликовал обложку с карикатурой на пожар в соборе Парижской Богоматери.

На обложке изображен президент Франции Эмманюэль Макрон, у которого на голове горит Нотр-Дам. Ниже расположена надпись «Реформы», а Макрон говорит: «Я начну с несущих конструкций».

Пожар в соборе начался вечером 15 апреля, по предварительным данным, возгорание возникло во время реставрационных работ. Огонь охватил несущие конструкции здания, при пожаре обрушились шпиль и часы собора, а также пламенем была уничтожена практически вся крыша Нотр-Дама.