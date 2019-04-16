Анджелина Джоли сменила фамилию после развода с Брэдом Питтом

Актриса Анджелина Джоли во время развода с актером Брэдом Питтом сменила двойную фамилию. Об этом пишет US Weekly со ссылкой на бракоразводные судебные документы.

После официального развода в понедельник, 12 апреля, Джоли-Питт сменила фамилию на Джоли, уточняет издание. Отмечается, что актеры продолжают бракоразводный процесс в части, касающейся имущества.

Джоли подала на развод в 2016 году, спустя два года после того, как вступила в брак с Питтом. У них шестеро детей, троих из которых пара усыновила. В декабре 2018 года актеры заключили соглашение об опеке над детьми, его детали не разглашались.