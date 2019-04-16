Жаров сообщил о борьбе с незаконной продажей сим-карт на Avito

Борьба с незаконной продаж сим-карт является одной из задач Роскомнадзора, сообщил глава ведомства Александр Жаров на заседании коллегии надзорного органа, передает корреспондент РБК.

По его словам, незаконную продажу сим-карт пытаются вести в том числе и на легальных площадках по продаже товаров и услуг, таких как Avito. В минувшем году в сети Роскомнадзор выявил более 1100 сообщений о таких продажах и направил уведомления об этом в МВД.

Жаров рассказал, что в целом в прошлом году отмечен рост незаконных продаж сим-карт в интернете, и предположил, что это стало результатом в том числе и рейдов в людных местах, которое подконтрольное ему ведомство проводило совместно с МВД с 2016 года.

Всего в 2018 году Роскомнадзору совместно с МВД удалось изъять 83 тыс. нелегальных сим-карт, на нарушителей завели более 1 тыс. протоколов. В целом за год удалось провести более 2 тыс. мероприятий по пресечению незаконной торговли сим-картами. Это на треть больше, чем в 2017 году, пояснил Жаров.

Рекордное число сим-карт было изъято 11 июля в Москве, в ходе совместного мероприятия управления Роскомнадзора по Центральному федеральному округу и органов МВД России. «Тогда одномоментно продавцы лишились более 20,7 тыс. сим-карт, предназначенных для незаконной продажи», — рассказал Жаров.