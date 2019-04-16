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Жаров сообщил о борьбе с незаконной продажей сим-карт на Avito

Борьба с незаконной продаж сим-карт является одной из задач Роскомнадзора, сообщил глава ведомства Александр Жаров на заседании коллегии надзорного органа, передает корреспондент РБК.

По его словам, незаконную продажу сим-карт пытаются вести в том числе и на легальных площадках по продаже товаров и услуг, таких как Avito. В минувшем году в сети Роскомнадзор выявил более 1100 сообщений о таких продажах и направил уведомления об этом в МВД.

Жаров рассказал, что в целом в прошлом году отмечен рост незаконных продаж сим-карт в интернете, и предположил, что это стало результатом в том числе и рейдов в людных местах, которое подконтрольное ему ведомство проводило совместно с МВД с 2016 года.

Всего в 2018 году Роскомнадзору совместно с МВД удалось изъять 83 тыс. нелегальных сим-карт, на нарушителей завели более 1 тыс. протоколов. В целом за год удалось провести более 2 тыс. мероприятий по пресечению незаконной торговли сим-картами. Это на треть больше, чем в 2017 году, пояснил Жаров.

Рекордное число сим-карт было изъято 11 июля в Москве, в ходе совместного мероприятия управления Роскомнадзора по Центральному федеральному округу и органов МВД России. «Тогда одномоментно продавцы лишились более 20,7 тыс. сим-карт, предназначенных для незаконной продажи», — рассказал Жаров.

Роскомнадзор проводит мониторинг и в случае выявления объявлений о продаже сим-карт неизвестными лицами обращается не к площадкам, а в МВД, уточнил РБК Жаров.

Представитель Avito сообщил РБК, что на сервисе «не публикуются объявления о любых товарах и услугах, оборот которых ограничен или запрещен, либо которые могут быть направлены на нарушения законодательства РФ, в том числе сим-карты и услуги подключения к операторам мобильной связи». «Подобные объявления не пройдут службу модерации компании и не попадут к нам на сайт», — сказал он.

В начале марта Госдума в первом чтении приняла законопроект, предусматривающий создание единой информационной системы, с помощью которой банки и другие финансовые организации смогут проверять сведения о владельцах сим-карт — физических лицах, ИП и юрлицах. ​

Законопроект позволит бороться с теми, кто получает услуги у финансовых организаций, используя сим-карты, купленные незаконным путем, рассчитывают депутаты.

Теги: Роскомнадзор, сим-карты
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