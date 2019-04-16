Роскомнадзор отчитался о росте аудитории Рунета до 90 млн человек

Аудитория Рунета в 2018 году выросла на 3% и составила 90 млн человек, заявил на заседании коллегии Роскомнадзора глава ведомства Александр Жаров, передает корреспондент РБК.

Он отметил, что за прошедший год граждане чаще всего обращались в Роскомнадзор именно по темам, связанным с интернетом, — таких запросов было более 54 тыс., в 2,5 раза больше​ показателей предыдущего года.

Кроме того, Жаров рассказал, что в 2018 году ведомство заблокировало почти в два раза больше пиратских ресурсов, чем в 2017 году, — 14,5 тыс. против 7,9 тыс. Он связал рост с «возросшей активностью» правообладателей.​

Согласно отчету Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), в 2018 году объемы продажи рекламы в интернете впервые обогнали показатели на телевидении. Рекламные доходы выросли на 22%, до 203 млрд руб., в то время как доходы сегмента ТВ увеличились до 187 млрд руб. При этом, как отмечали эксперты Института экономической политики имени Е.Т.Гайдара, интернетом пользуются более 70% населения России, и в последние годы аудитория Рунета растет очень незначительно.

