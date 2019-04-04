В Воронежской области завели дело на обжегшего школьника утюгом учителя

В Воронежской области завели дело на обжегшего школьника утюгом учителя

Следователи приняли к производству уголовное дело, возбужденное полицией в отношении 61-летнего бывшего преподавателя технологии, который прислонил к спине ученика нагретый утюг. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Воронежской области.

Как отмечается в сообщении, дело в Следственный комитет поступило из МВД по ходатайству регионального следственного управления. В настоящее время следователи выполняют комплекс мер, направленных на установление всех обстоятельств происшествия.

По версии следствия, инцидент произошел в кабинете «технологии» МКОУ «Землянская СОШ» 20 марта. Во время урока преподаватель умышленно прислонил к спине мальчика 2007 года рождения нагретый утюг, а затем включил кнопку «отпаривание». В результате действий учителя школьник получил ожоги спины первой и второй степени.