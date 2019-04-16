В эфире НТВ произошла драка во время дискуссии по Украине

В эфире НТВ произошла драка во время дискуссии по Украине

Участники программы «Место встречи» на телеканале НТВ устроили драку, обсуждая ситуацию на Украине. Об этом сообщается на официальной странице ток-шоу в Facebook.

Во время передачи участники затронули тему «подъема фашизма» на Украине. В ходе обсуждения эксперт Михаил Маркелов спросил у писателя Сергея Лойко, какой у него паспорт. На это Лойко ответил, что он является гражданином России.

После этого Маркелов спросил у Лойко, почему он поддерживает «бандеровцев и нацистов на Украине». В ответ на это, как отмечается на странице ток-шоу, ведущий Иван Трушкин выгнал из студии эксперта Сергея Лойко «за его фашистское высказывание».

«Мы попросим прокуратуру России разобраться», — говорится в сообщении.

22 февраля автор и ведущий «Места встречи» Андрей Норкин подрался с украинским адвокатом Дмитрием Суворовым во время обсуждения ситуации в Донбассе. В марте Норкин покинул студию из-за плохого самочувствия, и с тех пор в роли ведущего его заменяет журналист Иван Трушкин.

