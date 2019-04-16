СМИ показали фото горящего собора Нотр-Дам с высоты птичьего полета

Издание ​La Croix опубликовала на своей странице в Twitter изображение, на котором горящий собор Парижской Богоматери запечатлен с высоты птичьего полета. Фото было сделано дроном, уточнила газета. Впоследствии эти кадры, по ее данным, передали пожарным.

На изображении заметно горящие конструкции Нотр-Дам, а также видно, что крыша из-за возгорания частично обвалилась. По данным сотрудников экстренных служб, в результате происшествия обрушилось две трети кровли.

Также изображение горящего собора с высоты на своем сайте разместила газета Le Monde. На опубликованном ею кадре — Нотр-Дам уже без шпиля. Из-за возгорания он обвалился еще рано вечером 15 апреля.