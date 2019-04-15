Полиция попросила избегать района собора Парижской Богоматери

Полиция Парижа во избежание несчастных случаев призвала избегать окрестностей собора Парижской Богоматери, где продолжается пожар. Об этом сообщается в ее Twitter.

Отмечается, что это необходимо для проезда пожарных машин и полиции.

Возгорание в соборе произошло вечером 15 апреля. Пожар начался в той части здания, в которой шла реконструкция. Вице-мэр Парижа Эмманюэль Грегуар призвал обходить стороной район пожара и не мешать спасателям.